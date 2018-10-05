الداخلية ترفع درجات الاستعداد لتأمين احتفالات الذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر

مصدر: نشر سيارات مجهزة لاستخدامها فى أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائى.. وشيخ الأزهر يهنئ السيسى والقوات المسلحة.. و«الطائفة الإنجيلية»: النصر تحقق بعزيمة قادة وجنود يؤمنون بقيمة الحرية.. والمحافظون يضعون أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد لتأمين احتفالات الذكرى الـ 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحسبا لأى حالة طارئة تعكر صفو احتفالات المواطنين والتصدى بكل حزم وحسم لكل مظاهر العنف، حيث تكثف لعناصر الشرطية من تواجدها فى الأماكن العامة والشوارع والميادين المختلفة، وبمحيط المنشآت المهمة والحيوية.

وقال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية نشرت سيارات مجهزة لاستخدامها فى أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائى، لافتا إلى أن تلك السيارات مدعومة بمنظومة كاميرات متطورة، لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها، كما أنها مزودة بجهاز «SCOUTــAPP» الذى يتعامل مع منظومة الكاميرات.

ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مساعديه ومديرى الأمن باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتأمين المواطنين والتصدى لأى محاولة للإخلال بالأمن العام وتعكير صفو الأجواء.

وحرص مديرو الأمن، على إجراء جولات مفاجئة بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية والاطمئنان على الخطط.

وارتكزت ملامح الخطة الأمنية، تعزيز قوات تأمين السجون، واستخدام الذخيرة لكل من تسول له نفسه محاولة اقتحامها، فضلا عن نقل جميع المحبوسين من أقسام الشرطة الشرطة إلى السجون العمومية والمركزية، وتزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، كذا الربط المباشر بين غرف العمليات بمديريات الأمن وغرفة العمليات الوزارة المركزية لمراقبة الشوارع والميادين ورصد الحالة الأمنية.

وتحرص وزارة الداخلية، على الإفراج عن مئات السجناء شرطيا بمناسبة ذكرى أكتوبر، فضلا عن عفو الرئيس عبدالفتاح السيسى عن آخرين، ومنح زيارة استثنائية لأسر السجناء لذويهم المحبوسين بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.

وفى السياق ذاته، تقدم الأزهر الشريف وإمامه الدكتور أحمد الطيب، بخالص التهنئة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

واستذكر الأزهر، فى هذه المناسبة الغالية، بكل الفخر والاعتزاز شهداء حرب أكتوبر الأبرار، وجرحاها الأوفياء، وأبطالها البواسل، الذين صنعوا ملحمة العبور العظيمة، مشيدا بالنجاحات الكبيرة التى يحققها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ضد فلول الإرهاب فى سيناء.

وفى السياق ذاته، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس أندريه زكى الرئيس السيسى، ووزير الدفاع والشعب المصرى، بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر فى برقية له، أمس.

وقال زكى فى بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية امس: «إن المهمة لم تكن سهلة، ولكنها تحققت بعزيمة قادة وجنود يؤمنون بقيمة الحرية، فإننا نعرف جيدا أننا لم ننتصر فى هذه الحرب عسكريا فقط، وإنما انتصرنا على الهزيمة أيضا، ولم نعبر فى هذه الحرب أصعب مانع عسكرى عرفه التاريخ فقط، وإنما عبرنا المحنة بعزيمة الشعب وقواته المسلحة الباسلة».

وفى الغربية، وضع المحافظ هشام السعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمنطقة استاد طنطا، أمس، فى إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وسط احتفال عسكرى وشعبى، شاركت فيه القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وعدد كبير من المواطنين بالمحافظة.

وفى السويس، قام اللواء رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثالث الميدانى، أمس، والمحافظ عبدالمجيد صقر، ومدير الأمن اللواء محمد جاد بوضع أكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بمنطقة عجرود بطريق «السويس ـ القاهرة» الصحراوى.

وفى البحر الأحمر، وضع المحافظ أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أمس، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى أمام الديوان العام، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن السلام الجمهورى وسلام الشهيد.

وفى شمال سيناء، قدم المحافظ محمد عبدالفضيل التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، كما قدم التحية لأرواح شهداء القوات المسلحة وشهداء مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة وعمليات الحرب المستمرة على الإرهاب.

وبحسب علاء عطوة مدير عام العلاقات العامة بالديوان العام، يضع المحافظ أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، موضحا أنه سيتم تكريم أسماء مجموعة من الشهداء العسكريين والشرطة والمدنيين على هامش اللقاء المفتوح بالشباب فى قاعة المدينة الشبابية بالعريش التى تدور حول حرب أكتوبر.

شارك فى التغطية: كتب ـ ممدوح حسن ومصطفى حمدى وأحمد بدراوى وعلاء شبل ومحمود محمد هاشم وكمال الجزيرى ومصطفى سنجر.