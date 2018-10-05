«البرلمان العراقي» يهنئ الناشطة نادية مراد لحصولها على «نوبل للسلام»

هنّأ رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الناشطة العراقية نادية مراد بحصولها على جائزة نوبل للسلام.

وقال «الحلبوسي» في بيان صحفي "هذا التكريم هو إقرار حقيقي وواقعي بحجم التضحيات التي قدمها ويقدمها العراق نيابة عن العالم، وأن نادية مراد أصبحت أيقونة للصبر والتضحية والشجاعة ورمزاً من رموز رفض الظلم والطغيان".

وأكد "أن ما تعرض له الإيزيديون وبقية شرائح وأطياف مجتمعنا العراقي من ظلم وطغيان على يد زمر الإرهاب، يدعونا جميعًا للعمل الجاد والمخلص على محو أثار وتداعيات تلك الجرائم، وتقوية النسيج المجتمعي وأن مجلس النواب سيكون له الدور الأكبر في هذا الجانب من خلال إصدار القوانين أو التشريعات اللازمة".