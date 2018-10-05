رئيس الإنجيلية في ذكرى أكتوبر: عبرنا المحنة بعزيمة الشعب وقواته المسلحة الباسلة

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر في برقية له اليوم.

وقال زكي: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال زكي في بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية اليوم: "إن المهمة لم تكن سهلة، ولكنها تحققت بعزيمة قادة وجنود يؤمنون بقيمة الحرية، فإننا نعرف جيدا أننا لم ننتصر فى هذه الحرب عسكريًّا فقط ، وإنما انتصرنا على الهزيمة أيضًا، ولم نعبر فى هذه الحرب أصعب مانع عسكري عرفه التاريخ فقط، وإنما عبرنا المحنة بعزيمة الشعب وقواته المسلحة الباسلة".