روسيا: حجم النشاط التجاري مع الهند قد يصل إلى 30 مليار دولار بحلول 2025

قال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أوريشكين، اليوم الجمعة، إن حجم النشاط التجاري بين بلاده والهند يمكن أن يصل إلى 30 مليار دولار، وربما قد يصل حجم الاستثمار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

وذكرت مصلحة الجمارك الاتحادية في روسيا - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن حجم النشاط التجاري بين روسيا والهند بلغ 3ر9 مليار دولار في عام 2017، ما يشكل زيادة بنسبة 21% من عام لآخر.

وفي سياق منفصل، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم، أن الصندوق، أحد المنتجين الرائدين في العالم للأسمدة المحتوية على الفوسفات (فوساغرو)، والشركة الحكومية الهندية "إنديان بوتاش"، سيجريان استثمارات ثنائية في إنتاج الأسمدة المعدنية في روسيا والهند.

من ناحية أخرى، صرح النائب الأول لرئيس شركة السكك الحديدية الروسية ألكسندر ميشارين، أن السكك الحديدية الروسية والهندية تخططان للتوقيع على مذكرة حول تطوير التعاون، التي تشمل تطوير وتوريد أنظمة التحكم في الحركة.

وأوضح ميشارين، أنه نظرا لضخامة حجم حركة نقل الركاب في الهند، فإن الدخول إلى هذا السوق يعد مهمًا بالنسبة للسكك الحديدية الروسية.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين، ويجري في سياق المفاوضات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بحث الجوانب الرئيسية لزيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية المميزة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة.