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ضبط 3 أطنان بن غير صالح للاستخدام داخل مصنع بشبرا الخيمة

خالد محمد:
نشر فى : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 5:40 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 5:40 م

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 3 أطنان بن، غير صالح للاستخدام الأدمي بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين بضبط ايهاب س غ، 41 عاما، المسؤل عن مصنع تعبئة بن بشبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومواد مجهولة المصدر.

ووجد بالمصنع ماكينة تحميص بن، ماكينة طحن، و3 طن بن تحت التجهيز، و20 كيلو جرام بن منتج نهائى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 19674 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنه 2018.


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