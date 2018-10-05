العثور على قبر جماعي لـ800 جندي ألماني قتلوا في روسيا خلال الحرب العالمية الثانية

قالت اللجنة المختصة بمقابر الحرب الألمانية اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على رفات 800 جندي ألماني قتلوا في الحرب العالمية الثانية خلال أعمال البناء في مدينة فولجوجراد جنوب غربي روسيا.

وقالت اللجنة إن هذا الاكتشاف في المدينة التي كانت محل نزاع في وقت من الأوقات والتي كانت تعرف سابقا باسم ستالينجراد، جاء أثناء تمديد مواسير المياه.

وأضافت اللجنة أن عمليات الحفر الكاملة ستشكل مشكلة لأن جزءا من القبر يقع تحت حي سكني خاضع للتطوير.

ويعتبر انتصار القوات السوفيتية في معركة ستالينجراد نقطة تحول رئيسية في الحرب العالمية الثانية.

وفي شتاء عامي 1942 و1943 تشير التقديرات إلى أن نحو 700 ألف من الجنود والمدنيين لقوا حتفهم على كلا الجانبين.