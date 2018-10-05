مقتل شخصين في هجوم لمسلحين في كشمير الهندية

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لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح بالغة بعد أن فتح مسلحون،اليوم الجمعة، النار في قلب سريناجار عاصمة اقليم جامو كشمير الخاضع لسيطرة الهند .

والقتيلان من حزب المؤتمر الوطني ، أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في جامو وكشمير،بحسب قناة "إن دي تي في " التليفزيونية الهندية.

وقالت الشرطة إن مسلحين اطلقوا النار من مسافة قريبة فى منطقة كارفالى مهالا بالمدينة.

ويأتي هذا الحادث قبل يومين فقط من الاقتراع للمرحلة الأولى للانتخابات البلدية في كشمير.

وقالت مصادر الشرطة لقناة (إن.دي.تي.في) إنه يشتبه في أن أحد أجنحة جماعة حزب المجاهدين يقف وراء الهجوم.

ومنطقة كشمير مقسمة بين الهند وباكستان اللتين خاضتا حروبين للسيطرة على المنطقة.

ويشهد الشطر الهندي حركة انفصالية عنيفة منذ منتصف الثمانينات، مما اسفر عن مقتل أكثر من 44 الف من المسلحين وقوات الامن والمدنيين.