الرئيس الفلبيني يشير إلى احتمال إصابته بالسرطان

قال الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، إنه ربما يكون مصابا بالسرطان، وذلك بعد أن أشار مؤخرا إلى أنه ذاهب إلى مستشفى لإجراء فحوصات.



وكانت زيارته للمستشفى يوم الأربعاء الماضي قد استدعت إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء.



وأضاف أنه أجرى فحوصات قبل ثلاثة أسابيع وعاد إلى المستشفى ليكرر الفحوصات. وكان دوتيرتي يتحدث إلى أعضاء رابطة خريجي أكاديمية الفلبين العسكرية في مالاكانانج مساء الخميس.



وأوضح أنه بناء على نتيجة الفحوصات فإن "شخصا ما نصح طبيبي ليكرر الفحوصات ويأخذ بعض العينات" مشيرًا بيده نحو منطقة البطن.



وأضاف أن النتيجة لم تحسم بعد لكنه ألمح إلى احتمال إصابته بالسرطان.