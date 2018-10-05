وزير الأوقاف يفتتح مجمعا تجاريا بالوادي الجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، مشروع إنشاء مجمع تجاري استثماري بمدينة الخارجة تنفذه هيئة الأوقاف المصرية برئاسة المهندس سيد محروس.

ويقع المجمع التجاري بحي البساتين بمدينة الخارجة على مساحة 660 مترا ويضم أنشطة تجارية وخدمية واجتماعية وترفيهية لسكان مدينة الخارجة، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه من موازنة هيئة الأوقاف المصرية، وسيتم طرحه في المزاد منتصف نوفمبر المقبل.

وكان وزير الأوقاف، شارك في احتفالات العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد، وأدى صلاة الجمعة، اليوم في مسجد بلاط الكبير، كما شهد افتتاح 12 مسجدًا بعد تجديدها، ووضع حجر أساس للمجمع الإسلامي بمركز الداخلة بتكلفة 20 مليون جنيه.