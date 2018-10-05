أصغر غطاسة مصرية تقترب من حلم الدخلول لموسوعة جينيس

قالت رباب رشدي والدة الغطاسة الصغيرة ريم أشرف فوزي ذات 14 عاما والتي تسعى لتحقيق أطول غطسة لفتاة تحت مياه خليج العقبة بمدينة شرم الشيخ لمدة 55 ساعة، إن ابنتها اقتربت من تحقيق حلمها ولم يتبقى لها سوى أقل من 10 ساعات لتسجل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث أنه من المقرر أن تخرج ريم في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة.



وأضافت: "الحمد لله ريم كويسة وإحنا وصلنا لها دعوات ودعم جميع متابعيها"، مؤكدة أن طفلتها تقضي وقتها تحت الماء بشكل طبيعي حيث أنها تلهو وتمرح وتمارس الرياضة مع فريق شفت الغواصين، مشيرة إلى أن ابنتها قضت أكثر من 45 ساعة تحت الماء ولم تبدي أي استياء أو رغبة في إنهاء الغطسة وستواصل للنهاية، قائلة، "خلاص هانت فاضل على الحلم تكه".



جدير بالذكر أن الغطاسة الصغيرة ريم أشرف بدأت تنفيذ غطستها يوم الأربعاء الماضي بمنطقة سقالة مارينا بشرم الشيخ على عمق 6 أمتار ونصف المتر.