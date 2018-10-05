تمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، بمديرية أمن المنيا، خلال حملة أمنية مكبرة، من تنفيذ 1092 حكم قضائي علي هاربين من قضايا جنائية، بمراكز المنيا المختلفة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لتكثيف التواجد الأمني وتفعيل دور القانون ، لبث الطمأنينة والآمان في الشارع المنياوي.

حيث تمكنت حملة امنية مكبرة لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية ، من تنفيذ 1092 حكم قضائي علي هاربين من قضايا جنائية ، في مراكز المنيا المختلفة، شملت، ( حبس جنائي – حبس جزئي – مستأنف ).

وتم اخطار اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بالمحاضر، والذي امر بتكثيف حملات التفتيش والضبط.