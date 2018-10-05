قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الجدل حول النظام التعليمي الجديد والبدء بالمباني وإنشاء المدارس أم بتطوير المناهج التعليمية، لا نهائي وشاهده في دول أخرى خلال عمله في المنظمات الدولية.



وأضاف في خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه شاهد نفس هذا الجدل في دول أخرى واستفاد من هذه التجارب السابقة، مشيرًا إلى بدء بعض الدول بالمبان لكنهم لم يصلوا لشيء، والبعض الآخر بدأ بإدخال التكنولوجيا قبل وضع المحتوى التعليمي، وفشلوا في تحقيق أي تقدم.



وذكر أن هناك تقاريرًا للمنظمات الدولية حول تجارب دول أخرى، وهي ما ذاكرته الوزارة جيدًا للاستفادة منها قبل وضع النظام الجديد، لافتًا إلى رؤية الوزارة بأن الاهتمام بالإنسان هو الأبقى والأقيم من تشييد المباني.



وأوضح أن الأولوية لدى الوزارة هي الارتقاء بقدرات المعلمين وبأحوالهم المالية والاجتماعية وتطوير المناهج قبل الخرسانة والملاعب و«التزويق»، مؤكدًا أنه في حالة وجود مبان جيدة وكثافات معقولة في الفصول مع وجود المناهج القديمة لم تكن الدولة لتحقق أي شيء.



وتابع: «قررنا الاستثمار في الأهم، وهو ما يمس العقل والوجدان، فالتعليم هو المحتوى والطريقة التي يتم التدريس بها، فالنظام الجديد ليس مجرد كتب ولكن فلسفة واستراتيجية تدريس وتقييم مختلفين ومعلم مدرب على ذلك».



وأشار إلى عمل الوزارة بالتوازي مع تطوير المناهج، على حل مشاكل البنية الأساسية، إلا أن المسألة حجمها مخيف، وفق قوله.



وأكمل: «أقول لولي الأمر، تعال نرجع 10 سنوات مع بعض، لم يكن هناك كرسي أو منهج، ولا نضع في عقل الطالب أي شيء، ولكن الآن نحاول حل المشاكل ولكننا نميل بطبيعتنا للنظر إلى نصف الكوب الفارغ».



واستطرد أن الوزارة بدأت في التطوير بالفعل بوضع المناهج الجديدة وتدريب المعلمين، وتدرك تمامًا المشاكل الأخرى وستحلها، إلا أن المسألة مجرد ترتيب أولويات.



