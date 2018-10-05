محافظ  الغربية يواصل حملاته المكبرة بمركز ومدينة بسيون

قاد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أمس حملة مكبرة على مركز ومدينة بسيون للتعرف على المشكلات التي تواجه المركز على أرض الواقع.



وبدأ المحافظ جولته بمركز ومدينة بسيون بتفقد أرض المنطقة الصناعية بكتامة والتي تقدر مساحتها بـ11 فدانا للوقوف على أسباب توقف إنشاء المنطقة، حيث وجه بسرعة إنهاء إجراءات نقل المكلية إلى المحافظة ووضع الدراسة المناسبة، للاستغلال الأمثل للأرض.



وبناء على شكوى المواطنين من المواصلات بالمركز، وجه محافظ الغربية بمتابعة خطوط السير والتعريفة المحددة للركوب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته لخط السير وتعريفة الركوب، وطالب المواطنين بمعاونة المحافظة بعدم الدفع والإبلاغ عن أي سائق يخالف خط السير والتعريفة المحددة، مشيرا إلى أنه جارى وضع دارسة شاملة لتطوير منظومة النقل على مستوى المحافظة.



كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الري والموارد المائية بتطهير ترعة المنحر على الفور بناء على شكوى المواطنين من صعوبة وصول المياه بها، كما أصدر تعليماته أيضا لوكيل وزارة الري بتجهيز خطة محددة خلال 5 أيام لتطهير كافة الترع والمصارف على مستوى المحافظة على أن يبدأ برنامج التطهير بمركز بسيون أولا.



ووضع المحافظ حجر أساس مدرسة فريدة السيسي للتعليم الأساسي والتي ستقام على مساحة 1500 متر مربع وبتكلفة 5 مليون و760 ألف جنيه والتي تضم 2 فصل رياض أطفال و6 فصول ابتدائي و3 فصول إعدادي والمقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل.



وتفقد السعيد أيضا مركز شباب مدينة بسيون حيث وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بتنظيم دوري لكرة القدم على مستوى مراكز الشباب.



كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بسيون برصف شارع 23 يوليو خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور وعرض تقرير دوري عن ما يتم من أعمال رصف أولا بأول في الشارع.



وتفقد مستشفى بسيون المركزي للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وبناء على لقائه مع المواطنين بالمستشفى أصدر المحافظ تعليماته بإنشاء مكتب خدمة العملاء تابع للتأمين الصحي ببسيون تيسيرا على المواطنين أثناء نقل الخدمات الطبية. وكذا تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري للتفتيش على إحدى الصيدليات المتعاقدة مع التأمين الصحي بناء على شكوى أحد المرضى من عدم إعطائة كمية الدواء المقرر له في العلاج.



وتفقد المحافظ أيضا مبنى مستشفى صدر بسيون للوقوف على الاحتياجات الفعلية له، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بعمل تقرير شامل احتياجات المستشفى من الفرش والأجهزة الطبية لوضع آليه لتشغيلها في أقرب وقت.



وتفقد محطة مياه المرشحة المقامة على مساحة 12 فدان وتبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ل/ث ويبلغ عدد المستفيدين منها 300 ألف مواطن. كما وجه محافظ الغربية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بعرض تقرير دوري عن ما يتم من أعمال لرفع كفاءة المحطة فى إطار زمني محدد.



وفى ختام الجولة، تفقد المحافظ النقطة الوسيطة بترحيل القمامة بقرية مشال، حيث أصدر توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة بسيون بسرعة الانتهاء من نقل كافة التراكمات والمقدرة بـ20 ألف طن قمامة إلى المدفن الصحي بالسادات في مدة لا تتجاوز 10 أيام عن طريق التعاقد مع متعهد أو مكافأة السائقين على الأعمال الزائدة.