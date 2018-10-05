بكين: اتهامات بنس لنا بالتدخل في شؤون الولايات المتحدة «سخيفة»

رفضت الصين، اليوم الجمعة، اتهامات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن بكين حاولت تقويض إدارة ترامب بالتدخل في الانتخابات والشؤون الداخلية.



وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "هذا ليس إلا حديث عن أدلة سماعية، يخلط بين الصواب والخطأ وخلق شيء من فراغ"، مضيفة أن الجانب الصيني يرفض ذلك بشدة.



وقالت هوا أيضا إن الصين تحتفظ بسياسة "عدم التدخل" في السياسات الخارجية، مشيرة بدلا من ذلك إلى الولايات المتحدة، التي "تتدخل بشكل علني وسري" على مدى عقود في السياسات الداخلية للدول الأخرى.



وأضافت: "من السخف للغاية أن يصر الجانب الامريكي على وصم التبادلات والتعاون الطبيعي مع الصين بالقول إن الصين تتدخل في شؤونها الداخلية وانتخاباتها".



وقالت: "الصين تتبع دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وليس لدينا مصلحة في التدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات في الولايات المتحدة."



وكان بنس قد اتهم بكين يوم الخميس ببدء "جهد غير مسبوق للتأثير على الرأي العام الأمريكي، وانتخابات 2018، والأجواء التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



كما تطرق بنس إلى مخاوف أخرى بشأن الصين من بينها العلاقات مع تايوان وانتهاكات حقوق الإنسان.