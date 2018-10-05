تنظم الجامعة الألمانية بالقاهرة، المعرض الأول للفن التشكيلى المصرى، غدا السبت بمقر الجامعة بالتجمع الخامس، بحضور العديد من الفنانين التشكيليين في مصر، وأعدت اللجنة المسئولة عن المعرض سيرا ذاتية عن الفنانين المصريين المشاركين فى المعرض.

وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن المعرض يأتى بناء على فكرة طرحها الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، لإقامة معرضا فنيا خاصا بالفن التشكيلى فى مصر؛ وذلك إيمانا منه بأهمية ودور وتأثير الفن والتصميم على نشر الثقافة والوعى والإرتقاء بالذوق العام إلى جانب إثراء الدور العلمى والأكاديمى للجامعة.

وأوضح أنه من المقرر مشاركة 47 فنانا وفنانة من مصر بأعمال تشكيلية بلغ عددها 141 عملا فنيا، تضم فنون التصوير والجرافيك والنحت ويشتمل المعرض على العديد من الإتجاهات والأساليب الفنية المختلفة التى تتميز بها الحركة الفنية المصرية المعاصرة.

ويعد المعرض هو الأول الذى تقوم به الجامعة الألمانية بالقاهرة كخطوة أولى للتأكيد على التعاون الثقافى والمشاركة الفعالة التى تعمق مفهوم ربط العلم بالفن وتعتبر بمثابة خطوة مهمه تضاف إلى إنجازات الحركه الفنية التشكيلية المصرية داخليا وخارجيا.

ومن جانبه، رحب الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، بكل فنانى مصر المبدعين الذين حرصوا على تقديم أعمالهم فى معرض الفنون التشكيلية، الذى يقام ضمن فعاليات الملتقى الأول للتصميم والفنون بالجامعة الألمانيه بالقاهرة، مؤكدا أن المعرض يترجم على أرض الواقع ايمان الجامعة الألمانية بنشر ثقافة الفنون التشكيلية باعتبارها من أهم مقومات الحياة الاجتماعية والثقافية التى تساهم فى تعزيز روح الانتماء للوطن مع ترسيخ التواصل الإنسانى من خلال الفن التشكيلى كوسيلة مثلى لدعم حوار الحضارات والثقافات فى هذا العالم.

وقال منصور: "نحن فى الجامعة الألمانية بالقاهرة سعداء أن تكون جامعتنا رائدة فى إبراز الأعمال الإبداعية لكبار فنانى مصر كما كانت رائدة فى تقديم نموذج متميز للتعليم الجامعي، وتفخر الجامعة أن تقدم هذا المعرض المتميز إلى جمهور المواطنين مباشرة لأنه فرصة للإطلاع على أعمال فنية راقية تتميز بجماليات الشكل والمضمون وتزيد من مساحة جغرافيا الإبداع وتذوقه".

وتكونت اللجنة المنظمة للمعرض من الدكتور مجدى عبد العزيز رئيسا، والدكتور أحمد رجب منصورعضوا، والدكتور أبو بكر صالح النواوى عضوا، والدكتور مجدى عثمان عضوا، فيما تكونت اللجنة الاستشارية لمهرجان الفنون والتصميم من الدكتور مصطفى الرزاز والدكتورة عبلة حنفى.