فيردر بريمن يواصل انطلاقته المميزة في البوندسليجا ويهزم فولفسبورج

واصل فريق فيردر بريمن انطلاقته المميزة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وتغلب على ضيفه فولفسبورج 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري.



وسجل هدفي بريمن دافي كلاسين في الدقيقة 35 و جوهانيس إيجيستين في الدقيقة 86.



ورفع بريمن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد فولفسبورج عند تسع نقاط في المركز السابع.



يذكر أن هذا الفوز هو الرابع لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.



فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لفولفسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث.