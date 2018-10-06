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وفاة أم وطفلها بعد أن ضربت العواصف الرعدية جنوب إيطاليا

برلين/ روما - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 11:48 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 11:48 م

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، إن أماً وطفلها / 7 أعوام / لقيا حتفهما وفقد طفل صغير بعد أن غمرتهم السيول المفاجئة في جنوبى إيطاليا.

وقال ماريو أوكيوتو عمدة مدينة كشنتة، لوكالة الأنباء الإيطالية "آنسا": "إن الحزن يتملكنا لما حدث في منطقة لاميتسيا تيرمي ، التي ضربتها العواصف في هذه الساعات ، والتى لقيت خلالها امرأة وابنها حتفهما ، حيث غمرتهما المياه".

وأضاف، أن ابن المرأة البالغ من العمر عامين ، والذي كان في السيارة أيضاً ، في عداد المفقودين.

وقالت السلطات إن إقليم كالابريا وضع في حالة تأهب قصوى اليوم الجمعة وغدا السبت وانشئت وحدة أزمة للتعامل مع حالة الطوارئ في ظل استمرار العواصف الرعدية.


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