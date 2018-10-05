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شدد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الفريق الأبيض أمام الهلال السعودي المقرر لها غدا السبت في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح قائد الفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي حضره اليوم مع المدرب السويسري كريستيان جروس أن الزمالك يسعى للفوز باللقب والتتويج بالسوبر

وشدد حازم على أن الهلال فريق قوي ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين كما أن الزمالك فريق قوي وهناك تركيز وإصرار من اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة للحصول على اللقب.

وأشاد اللاعب بحفاوة الاستقبال من الشعب السعودي، موضحا أن الأمر ليس بغريب لأن السعودية بلد كرم، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية قام بتقريب العلاقات الكروية بين السعودية ومصر.

أوضح حازم إمام قائد فريق الزمالك أن الجهاز الفني درس فريق الهلال السعودي جيدا قبل مباراة الفريقين المقرر لها غدا السبت بالعاصمة السعودية الرياض بكأس السوبر على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال حازم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة نواجه فريق قوي شاهدناه جيدا ولكن هدفنا هو الفوز والعودة بكاس السوبر.

وقال اللاعب في تصريحاته : الزمالك يحترم المنافس جيدا ونعرف قدراته وننتظر توفيق الله ومساندة جماهيرنا لتحقيق الفوز.