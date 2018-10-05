قافلة الأزهر الطبية للواحات البحرية تفحص 3334 مريضا وتجري 155 عملية جراحية

واصلت قافلة الأزهر الطبية، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية عملها، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي عليها 3334 حالة، فيما أجرى أطباء القافلة 155 عملية جراحية، تنوعت ما بين كبرى ومتوسطة.

وأوضح بيان للأزهر ، أنه منذ صباح اليوم هناك توافد لأهالي الواحات ، على مقر عمل القافلة ، للاستفادة من خدماتها، حيث تم منح الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل دخولهم إلى حجرات الكشف، في ظل حالة الزحام الشديدة على مختلف التخصصات.

وتقوم القافلة، التي يستمر عملها حتى بعد غد الأحد، بصرف الأودية للمرضى بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة، فيما قام أطباء القافلة بتحويل العديد من الحالات الصعبة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة.

وتضم القافلة 21 من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، في تخصصات: المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والرمد، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، وجراحة الأطفال، والأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد.