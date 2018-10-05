التعليم:استبدال المناهج بنظام إكساب الجدارات في الأعوام المقبلة

شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فى افتتاح مدرسة زين العابدين للتعليم والتدريب المزدوج بعد تطويرها، بالتعاون مع شركة سيمنز ومشروع تحسين نظام التعليم المزدوج في مصر.

وتفقد مجاهد المدرسة التي تم تجديدها بالكامل، وتضم أجهزة حديثة ذات تقنية عالية منها معمل مزود بعدد من الطابعات ثلاثية الأبعاد، وأنظمة متكاملة للتشغيل الآلي، فضلاً عن برمجيات إدارة عمليات الإنتاج.

وقال مجاهد، إن الأجهزة والمعدات التى تضمها المدرسة ذات مستوى متقدم جدًا قد لا يكون موجودًا فى أماكن أخرى فى مصر، وقدم الشكر للحكومة الألمانية و(GIZ) وشركة سيمنز، كما أثنى على خبراء قطاع التعليم الفنى فى التعاون فى إعداد المناهج بنظام التعليم القائم على إكساب الجدارات والذي يتم تطبيقه فى كافة الدول المتقدمة، وذلك بالتعاون مع خبراء شركة سيمنز.

وتابع :" إذا أحسنا استغلال الثروة البشرية الموجودة لدى مصر من خلال تعليم فنى متقدم ذو مستوى جودة عالمى نكون بذلك حققنا استفادة عظيمة من مواردنا البشرية، ويكون لدينا جيل جديد قادر على إحداث التغيير".

وقال إن الوزارة استبدلت مناهج التعليم الفنى، بنظام إكساب الجدارات فى غضون السنوات القليلة القادمة، وتتكون الجدارات من مهارات مهنية وفنية مصحوبة بمعارف جيدة وسلوكيات جيدة وتوجهات حديثة من قبل الفنى الذى يتم إعداده حسب هذا النظام.

ولفت إلي البدء فى إعداد هذه المناهج مثل المناهج المعدة لمدرسة زين العابدين فى تخصصات الصيانة الميكانيكية والكهرباء الصناعية والتحكم، حيث يعد هذان المجالان العمود الفقرى لكافة أنواع الصناعات، كما ستقوم الوزارة بالعمل على إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتوكيد الجودة واعتماد برامج التعليم الفني والتدريب المهنى حسب توجيهات رئيس الجمهورية فى المؤتمر السادس للشباب الذى انعقد فى أواخر يوليو الماضى؛ لنضمن أن يكون خريج التعليم الفنى كفء وذو مستو عال بما يتوافق مع المادة 20 من الدستور المصرى.

وأضاف أن الوزارة تهتم بإنشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتأهيل وتدريب معلمي ومدققى التعليم الفنى، وبذلك فإن الوزارة تعمل فى ثلاثة محاور رئيسية، هى تغيير البرامج الدراسية لبرامج حديثة لمدارس التعليم الفنى، وتدريب المعلمين على تصميم البرامج بالنظم الحديثة وتطبيقها أثناء عملية التعلم، وإنشاء هيئة جودة لاعتماد برامج التعليم الفني، ويوجد لدى الوزارة 1300 مدرسة فنية حاليًا، نأمل أن يتم اعتمادها من قبل هيئة الجودة الجديدة خلال السنوات العشر القادمة.

وأضاف مجاهد أنه يشعر أن هناك إقبالًا كبيرًا على التعليم الفنى، وأن الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية يتوجهون للدراسة بمدارس التعليم الفنى المتميزة، مشيرًا إلى أنه أصبح من المعتاد الآن إجراء اختبارات قبول للطلاب المتقدمين للدراسة بمدارس التكنولوجيا المتقدمة التى يتم إنشاؤها بالتعاون بين الوزارة وكبار المستثمرين.