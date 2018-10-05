لوف يعلن قائمة ألمانيا لمواجهة هولندا وفرنسا بدوري الأمم الأوروبية

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أعلن الألماني يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة المانشافت لمواجهة المنتخبين الهولندي والفرنسي بدوري الأمم الأوروبية يومي 13 أكتوبر و16 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة المنتخب الألماني استبعاد ايمري تشان وسامي خضيرة لاعبا يوفنتوس الإيطالي، كما شهدت أيضا استدعاء مارك أوث مهاجم فريق شالكه للمرة الأولى.

وجاءت قائمة المنتخب الألماني على النحو التالي:

حراسة المرمي: مانويل نوير، تير شتيجن، كيفين تراب.

خط الدفاع : جيروم بواتينج، ماتياس جينتر، جوناس هيكتور، ماتيس هوميلز، تيلو كيرير، انطونيو روديجر، نيكو شولز، نيكولاس زولا.

خط الوسط: جوليان براندت، جوليان دراكسلر، جوشوا كيميتش، ليون جرويتسكا، كاي هافرتز، سباستيان رودي، توني كروس، توماس مولر.

خط الهجوم: ليروي ساني، مارك هوث، ماركو رويس، تيمو فيرنر.