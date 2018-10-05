قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن شهادته مجروحة حول منظومة التعليم الجديدة، إلا أن زياراته الميدانية التي قام بها وقيادات الوزارة في الـ27 محافظة، كانت إيجابية وجرت دون أية ترتيبات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس: «ما رأيناه في عيون الأطفال وإقبالهم على هذا النوع من التعليم وحماس المعلمين، فاق توقعنا للأسابيع الأولى على الأقل، والتي قد تشهد بعض الاستغراب للنظام الجديد».

وأكد أن الوضع بعد مرور أسبوعين من الدراسة بالنظام التعليمي الجديد «معقول جدًا»، مع استمرار الوزارة في تحسين المنظومة ومعالجة المشاكل لأن «الرحلة طويلة»، موضحًا أنه تم تدريب معظم المعلمين كبداية مرحلة طويلة من التدريب.

وأوضح أن النظام الجديد رسم على ورقة بيضاء كنظرية، إلا أنه يطبق في الواقع على الأرض القديمة، ومع تفاوت المدارس الحالية في قدراتها الإنشائية، مشيرًا إلى وجود مشاكل إدارية ولوجيستية كثيرة، تسعى الوزارة للتغلب عليها والانطلاق منها.

وذكر أن الوزارة تعالج منظومة توزيع الكتب لتكون أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تسكين المعلمين على الحصص ومعالجة عجز الأعداد وصيانة المدارس وتقليل الكثافات، مضيفًا أنها أهداف جيدة إلا أنها تعالج بالتدريج وبالأولويات.