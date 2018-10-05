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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره المصرى عبد الفتاح السيسى التعاون الوضع الإقليمي، وكذلك استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى موسكو منتصف أكتوبر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوجدانوف قوله إن "زيارة الرئيس المصرى لروسيا مهمة، والآن تجرى دراسة برنامج الزيارة".

وأضاف أنه "سيتم بحث كافة المسائل لعلاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أنه "يجرى حاليا بحث استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة، وهذا ما يتوقف عليه حجم التعاون فى مجال السياحة".

وذكر أن "الرئيسين سيتباحثان في ملفات أخرى منها التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، والأوضاع فى المنطقة كالقضية الفلسطينية وقضيتي سوريا وليبيا".