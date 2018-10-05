ميدفيديف يصعد للدور قبل النهائي ببطولة اليابان المفتوحة للتنس

واصل الروسي دانييل ميدفيديف انطلاقته ببطولة اليابان المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور قبل النهائي، بعدما تغلب على الكندي ميلوس راونيتش 7 / 6 (7 / 4) و6 / 3 اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.



ويتطلع ميدفيديف إلى التقدم مركزين في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين ليدخل قائمة المصنفين ال30 الأوائل وقد استعرض طموحه بشكل كبير عبر مواجهة راونيتش المصنف السادس للبطولة.



ويلتقي ميدفيديف في المربع الذهبي، الكندي دينيس شابوفالوف الذي تأهل بالفوز على الألماني يان-لينارد شتراف 4 / 6 و7 / 6 (9 / 7) و6 / 4 .