رئيس وزراء سلوفاكيا: احتمالية توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع لندن حول «بريكست» تتجاوز 50%

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي، بيتر بيليجرينى، اليوم الجمعة، بأن هناك احتمالية أكثر من 50% حول توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشهر الجاري مع بريطانيا بخصوص انسحابها منه.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن بيليجرينى تأكيده أن أي اتفاقية ينبغي أن تحترم الحريات الأربعة الأساسية للاتحاد الأوروبي، مضيفاً، في حوار معه على هامش قمة منعقدة بسلوفاكيا، أن هناك أولوية للتوصل إلى إطار للاتفاقية حينما يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر الجاري وذلك قبل التوصل إلى التفاصيل التقنية النهائية خلال القمة المنتظرة في شهر نوفمبر المقبل.

وتابع رئيس الوزراء السلوفاكي "لا يمكن لنا قبول ضمان المملكة المتحدة لحرية حركة السلع فقط .. فنحن إما أن نقبل الحزمة كلها أو لاشئ"، وذلك في إشارة منه إلى الحريات الأربعة (حرية حركة وتنقل العمال، السلع، الخدمات، ورؤوس الأموال).

وأكد بيليجرينى، أن الأطراف المختلفة المعنية تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل لاتفاق شامل حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.