نصار: فرص لزيادة الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر واليونان

وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير اليونان مشاركة مصر في الدورة الثالثة للقمة العربية والأوربية



قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أنه سيقوم بزيارة لليونان أواخر شهر أكتوبر الجارى للمشاركة وتمثيل مصر فى الدورة الثالثة للقمة العربية الأوروبية والمقرر عقدها في العاصمة اليونانية أثينا يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الجارى.

وحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة سوف يقوم يتم عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة اليونانية، وكذا مع مسئولي غرف التجارة والصناعة وعدد من الشركات اليونانية المهتمة بالاستثمار في مصر، كما يجرى التنسيق مع الجانب اليونانى لعقد إجتماعات الدورة الرابعة لمجلس الأعمال المصرى اليوناني خلال الزيارة.

وعقد نصار لقاء مع ميشيل خريستوس، سفير اليونان بالقاهرة والذى تناول سبل تعزيز وزيادة مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل حالة الزخم السياسى الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال المرحلة الحالية.

وقال ان الاجتماع قد تناول أيضا إمكانية إقامة تحالف أعمال بين الشركات المصرية ونظيرتها اليونانية للتعاون فى مشروعات مشتركة في دول ثالثة خاصة في مجالات التشييد، والبناء، والنقل، والسياحة، والبنوك، والصناعات الطبية، والكيماوية، والغذائية، والأثاث بإعتبار اليونان بوابة مصر لدول البلقان ومصر بوابة اليونان إلى الدول الأفريقية والتي تزخر بالعديد من الفرص الإستثمارية الكبيرة.

وذكر بيان الوزارة أن الصادرات المصرية لليونان بلغت 148 مليون دولار خلال خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجارى 2018، بينما بلغت الواردات المصرية من اليونان 173 مليون دولار خلال نفس تلك الفترة.

وتتمثل الصادرات المصرية للسوق اليوناني في المنتجات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، بينما تعد الحاصلات الغذائية، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الغذائية أهم الواردات المصرية من اليونان.

وأشار وزير التجارة إلى وجود 125 شركة يونانية عاملة بمصر بحجم رأس مال مصدر يبلغ 227.65 مليون دولار تتنوع مجالات عملها في قطاعات التمويل، والصناعة، والخدمات، والانشاءات، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى ضرورة زيادة تلك الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال تكثيف الندوات والاجتماعات بين الجانبين للتعريف بفرص الاستثمار في مصر وكذا تكثيف الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال من البلدين.

وأشارميشيل خريستوس سفير اليونان بالقاهرة إلى رغبة الشركات اليونانية التعاون مع نظيرتها المصرية فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات التي تتميز فيها الصناعات اليونانية بشكل كبير ومنها الصناعات الغذائية، والمزارع السمكية، ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة.