وزارة الرياضة تعلن موقفها بشأن التدخل في أزمة الزمالك

فى إطار ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بتحمل قيمة الغرامات المالية المقررة على نادى الزمالك مقابل عدم خصم نقاط من الفريق، تعلن وزارة الشباب والرياضة بأن ذلك لم يحدث لأن هذا شأن خاص بإتحاد كرة القدم ونادي الزمالك.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة بأنها تقف على مسافة واحدة مع جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية المصرية؛ انطلاقا من الالتزام بمعايير الحيادية والشفافية، وأن دور الوزارة يرتكز على تطوير الرياضة المصرية ودعم أبطال مصر الرياضيين لتحقيق البطولات الرياضية خلال مشاركتهم فى مختلف المحافل الدولية.