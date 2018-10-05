نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة عدد الصحيفة بدون مقال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تاركة مكانه مساحة بيضاء فارغة كتب أعلاها عنوان "الصوت المفقود".

يأتى هذا للتعبير عن تضامن الجريدة مع الصحفي السعودي بعد تغيبه يوم الثلاثاء الماضي فى تركيا بعدما دخل قنصلية السعودية في أسطنبول، وتضاربت المعلومات حول خروجه من القنصلية أو إختفائه هناك.

وظهرت صورة خاشقجي أعلى مساحة بيضاء، وهو يمسك بهاتفه النقال، فى دلالة إلى أنه ربما يريد أن يتحدث أو يجرى اتصالا لكن دون مجيب! بينما زاد من وقع الدلالة، العنوان أعلى المساحة الفارغة "الصوت المفقود "A missing voice"

كما تساءلت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم: "أين جمال خاشقجي؟"، ولفتت الى أن علاقات وثيقة كانت تربطه بالسلطات السعودية، قبل توجيهه انتقادات إليها في العام الماضي.