فرنسا تسلم لألمانيا متهماً بارتكاب أعمال شغب ضد قمة العشرين في هامبورج

سلمت فرنسا أحد مواطنيها إلى ألمانيا، نظراً للاشتباه بمشاركته في أعمال شغب عنيفة في هامبورج خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في يوليو 2017 إلى السلطات الألمانية اليوم الجمعة.

وكان الشاب -23 عاما- قد تم احتجازه في فرنسا في 17 أغسطس استنادا إلى مذكرة اعتقال أوروبية، حسبما قالت الشرطة وممثلو الادعاء الذين أضافوا أنه منذ ذلك التاريخ وهو رهن الاحتجاز انتظارا لتسليمه.

وكان قد حدث أن قام نحو 220 شخصا في 7 يوليو 2017، بتنظيم احتجاجات اتسمت بالعنف في طريق إيباتشوسي بالمدينة الواقعة في شمال البلاد مضرمين النيران في السيارات والاعتداء على سيارات الدورية.

وتشير التقديرات إلى أن الحرائق على طول إيباتشوسي تسببت في أضرار بقيمة 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار).

وقالت الشرطة إن الرجل الذي تم تسليمه مشتبه به فى التورط في أعمال الشغب.