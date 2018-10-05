آثار مكتبة الإسكندرية: 40 قصرا تاريخيا بحاجة إلى التطوير في المحافظات

قال الدكتور الحسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن تكلفة ترميم وتطوير القصور القديمة تعد أعلى من تكلفة بناء القصور الجديدة، مشيرًا إلى ترميم وتطوير قصر البارون بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الجمعة، أن 40 قصرًا تعمل تطويرهم وزارة الآثار في الفترة المقبلة بالتعاون مع وزراتي الثقافي والسياحة، وهيئة التنسيق الحضاري والعمراني، موضحًا أن اللجنة المشكلة من وزارة الآثار حصرت القصور الهامة في بعض المحافظات ومنها القاهرة والإسكندرية والإسماعلية وأسوان وأسيوط في أولوية التطوير.

وأوضح أنه في حالة ترميم تلك القصور بالشكل الأمثل وافتتاحها للجمهور العام، ستمثل منارات ثقافية جديدة داخل كل محافظة، حيث تمثل هذه القصور القوى الناعمة لمصر، متابعًا أن الهدف من اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، التي ترأسها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استغلال هذه القصور الاستغلال الأمثل.

وذكر أن الدولة رصدت 6.5 مليار جنيه لترميم القصور الثقافية على مستوى الجمهورية، بالرغم من أزمات التمويل، متابعًا أن الدولة بدأت تتجه نحو التوظيف الاقتصادي للآثار.