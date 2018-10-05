مشاركة رموز من فرنسا وأرمينيا في مراسم تأبين «أزنافور»

تجمعت رموز فرنسا وأرمينيا، اليوم الجمعة، لتأبين الموسيقي الراحل شارل أزنافور، في مستشفى "إنفاليد" العسكري القديمة في باريس.

وحمل جنود يرتدون زي المراسم نعش الموسيقي، المغطى بعلم فرنسا بألوانه الثلاثة، إلى فناء المستشفى، وجرى وضع إكليل من الزهور بألوان علم أرمينيا، الأحمر والأزرق والزعفران.

وأشاد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بأزنافور الذي توفى يوم الاثنين الماضي عن 94 عاما، ووصفه بأنه "أستاذ عظيم للأغنية الفرنسية" وقد "ذاع (صوته).. في أرجاء المعمورة".

ولكن باشينيان، شأنه شأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد على الأصول الأرمينية للمغني الذي ولد في باريس عام 1924.

وقال رئيس الوزراء: "جاب أسلاف شارل أزنافور الذين فروا من الإبادة الجماعية، العالم قبل العثور على ملاذ في فرنسا، مثل الآلاف من غيرهم من الأرمن".

وأضاف: "يراه جميع الأرمينيين أحد الأقرباء المقربين لأن شارل ازنافور.. منح لونًا جديدًا وطاقة جديدة للفخر الأرمني"، متذكرًا دعم المغني لأرض أجداده في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع عام 1988 وفي سنوات الاضطرابات بعد استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وقال «ماكرون» أمام أسرة المغني والشخصيات البارزة، وبينهم الرئيس أرمين ساركيسيان والرئيسان الفرنسيان السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند: "أصبح شارل أزنافور، على نحو طبيعي وبالإجماع، أحد وجوه فرنسا".