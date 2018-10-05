قتلى وجرحى جراء قصف مليشيات الحوثي لمركز طبي بالحديدة اليمنية

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ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة، أن هناك قتلى وجرحى جراء قصف مليشيات الحوثي لمركز طبي بمدينة الحديدية اليمنية.
وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقًا.