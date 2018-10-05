قتلى وجرحى جراء قصف مليشيات الحوثي لمركز طبي بالحديدة اليمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة، أن هناك قتلى وجرحى جراء قصف مليشيات الحوثي لمركز طبي بمدينة الحديدية اليمنية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقًا.