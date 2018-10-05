مستشار ألمانيا السابق شرودر يحتفل بزفافه الخامس

يحتفل المستشار الألماني السابق جرهارد شرودر، اليوم الجمعة، بزفافه الخامس في فندق أدلون بالعاصمة برلين.



وكان شرودر (74 عاما) الذي تولى المستشارية من عام 1998 حتى 2005، وكيم سو يون (48 عاما) قد كشفا لمجلة "بونته" الألمانية في يونيو، أنهما تزوجا في العاصمة الكورية الجنوبية سول.



وقالت كيم للمجلة: "تزوجنا في 2 مايو بمنزلي في سول، ونحن سيعدان للغاية".



وهذا هو الزواج الخامس لشرودر، وهو سياسي ينتمي ليسار الوسط، والثاني بالنسبة لكيم، وهي خبيرة اقتصادية.



وتزوج شرودر أربع مرات من قبل، وطلق مؤخرا دوريش شرودر-كويبف في عام 2016.



ويتوقع أن يحضر حفل زفاف اليوم، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حسبما كشفت مصادر مقربة منه أوائل الأسبوع الجاري، رغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي لحضوره.



ويتمتع شرودر بعلاقات جيدة مع جاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذى قام بأول زيارة رسمية إلى ألمانيا الأسبوع الماضي.