عاهل البحرين يهنيء الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب العاهل البحريني - في البرقية حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور.

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة، عبّر - خلالها - عن خالص التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف الأصعدة.

بدوره، بعث الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر، أعرب فيهما عن تهانيه وتمنياته بدوام الصحة والسعادة لهما، وللشعب المصري الشقيق مزيد من التقدم والتطور، مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء في كافة المجالات.