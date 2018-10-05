هازارد يختار صلاح ضمن أفضل 4 لاعبين في الدوري الإنجليزي

اختار البلجيكي إيدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، محمد صلاح، وهداف الموسم الماضي من الدوري مع فريق ليفربول، كواحد ضمن أفضل أربعة لاعبين في إنجلترا بالإضافة إلى كلٍ من الأرجنتيني كون سيرجيو أجويرو، والبلجيكي كيفن دي بروين،والفرنسي نجولو كانتي.

وكشفت صحيفة «مترو» الإنجليزية عن اختيارات هازرد لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب البلجيكي.

وعند سؤاله عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لم يتردد هازارد في اختيار نفسه، قبل أن يتوجه إلي الصحفي قائلًا: «بالنسبة لك من هو أفضل لاعب؟ قد يكون من يسجل أكثر، ستجد معايير مختلفة لاختيار الأفضل».

وتابع هازارد: « أجويرو واحد من أفضل اللاعبين، لقد وصل للهدف 148 رفقة السيتي في الدوري، وساهم في تتويج الفريق بلقب الموسم الماضي».

وأردف البلجيكي: «كذلك كيفين دي بروين واحد من أفضل اللاعبين في الدوري، ربما يعاني من الإصابة الآن ولكنه سيعود قويًا»

وأضاف نجم البلوز: «محمد صلاح أيضًا فهو أفضل لاعب في الموسم الماضي، وكذلك نيجولو كانتي فهو من أفضل اللاعبين لدينا».

وحقق هازارد بداية رائعة للموسم الجديد ، حيث سجل ثمانية أهداف في ثماني مباريات، كما ساعدت عروضه على تحقيق تشيلسي بداية قوية حيث لم يتعرض الفريق للهزيمة في أي من مبارياته بالدوري وبطولة الدوري الأوروبي.