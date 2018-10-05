الرئيس الفلبيني يرفع احتمال إصابته بالسرطان

رفع الرئيس الفلبيني، احتمال أن يكون مصابًا بالسرطان، فيما أكد المتحدث باسمه هاري روك اليوم الجمعة، أن الرئيس خضع لفحوصات طبية بعد العثور على "ورم" في جهازه الهضمي.

وقال دوتيرتي، في وقت متأخر أمس الخميس، إنه أجرى فحوصات قبل ثلاثة أسابيع، وقد عاد إلى المستشفى أمس الأول الأربعاء ليكرر الفحوصات، ما استدعى إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء.

وأوضح دوتيرتي، لأعضاء رابطة خريجي أكاديمية الفلبين العسكرية في مالاكانانج مساء أمس، أن "شخصًا ما نصح طبيبي بتكرار الفحوصات وأخذ بعض العينات" مشيرًا بيده نحو منطقة البطن.

وأضاف: "ولكن دعوني أخبركم إنه إذا كان سرطانًا، فهو سرطان. وإذا كان من المرحلة الثالثة فلن أتلقى علاجًا. لن أطيل ألمي في هذا المنصب، أو أي مكان آخر".