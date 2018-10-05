خنزير وزنه 250 كيلوجراماً يتسبب في إيقاف بطولة للجولف في ألمانيا

تسبب خنزير هارب من سكين الجزار في وسط ألمانيا، في إيقاف بطولة للجولف أثناء هروبه.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إن الخنزير البالغ وزنه 250 كيلوجراما تمكن من القفز من فوق الحاجز الجانبي لشاحنة نقل في قرية كويلبه بالقرب من مدينة ماربورج في ولاية هسن.

واضطر لاعبو الجولف غير المحظوظين إلى إيقاف اللعب بينما اخترق الحيوان الهارب ملعبهم ومضى في طريقه أمس الخميس.

وقرر لاعبو الجولف البالغ عددهم 20 لاعبًا أن يوقفوا المباراة بعد أن أدركوا أن هجوم الخنزير حدث في وسط اللعب.

وقال متحدث باسم الشرطة "اعتقدوا أن الخنزير قد يهاجمهم" مشيرا إلى أن ما وزنه 250 كيلوجراما لا يمكن العبث معه.

ويبدو أن الخنزير كان فى يوم سعده، لأنه لم يتم العثور على أى أثر له.