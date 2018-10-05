بيع متعلقات روبن ويليامز في مزاد بـ6 ملايين دولار

بيعت مجموعة من المتعلقات التي كان يملكها في السابق الممثل الأمريكي الراحل روبن ويليامز وزوجته السابقة مارشا في مزاد علني مقابل نحو 6.1 مليون دولار في نيويورك يوم الخميس، ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى الأعمال الخيرية.



وشملت المتعلقات التي جاءت في المزاد جائزة جولدن جلوب التي فاز بها ويليامز في عام 1987 عن دوره في فيلم "جود مورنينج فيتنام".



وبيعت هذه الجائزة مقابل 27 ألفا و500دولار. كما بيع سيف استخدمه في فيلم "هوك" بمبلغ أربعة آلاف و750 دولارا.



وشملت المعروضات الأخرى قطعا فنية وساعات يد وأثاث ومجوهرات.



واكتسب ويليامز شهرته كفنان فكاهي في سبعينيات القرن الماضي، وانتقل إلى العمل في التلفزيون في ذلك العام قبل أن يسطع نجمه في عدد من الأفلام الناجحة مثل "علاء الدين" و"جود ويل هانتنج".



وانتحر ويليامز في عام 2014. وكان متزوجا من مارشا جارس وليامز من عام 1989 إلى عام 2010، وهي واحدة من ثلاث زوجات سابقات، ولديه ثلاثة من الأبناء.