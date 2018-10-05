مختار: إنبي حرمنا من صدارة الدوري

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أنه كان يطمع في إعتلاء صدارة الدوري الممتاز خلال مباراة إنبي التي انتهت بالتعادل 2-2 مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة على ملعب السلام.

وقال مختار في تصريحات تليفزيونية: "كنا نطمع في تصدر جدول الدوري بالفوز على إنبي في مباراة اليوم، لكننا لم نتمكن من ذلك".

وأضاف: "الإنتاج الحربي فريق كبير ومكانه المفضل هو التواجد في المربع الذهبي".

وتابع:" بدايتنا للمباراة لم تكن جيدة وخصوصًا في أول 10 دقائق ، ولكن تم تصحيح الأخطاء وظهرنا بشكل جيد جدًا واندفعنا هجوميا ونجحنا في تسجيل هدفين".

وأتم:"كانت لدينا القدرة على مضاعفة النتيجة والحفاظ على نقاط الفوز باللقاء، ولكن خبرة اللاعبين ما زالت قليلة وفي النهاية راضي عن النتيجة ".

وتعادل الإنتاج الحربي مع إنبي بهدفين لكل منهما. "تابع التفاصيل"