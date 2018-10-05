«صحة جنوب سيناء» تعلن أسماء الطلاب المقبولين بمعهد التمريض

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء أسماء الطلاب الذين نجحوا في الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالصف الأول للمعهد الفني للتمريض بجميع مدن المحافظة.

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن تم إجراء الاختبارات طبقا للمجموع الأعلى، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية بالاختبارات تميزت بالمصداقية والشفافية، حيث تم الاختيار وفقا للقواعد والمعايير التي تم وضعها، إضافة إلى درجة اجتياز الطالب أو الطالبة للاختبارات الشفوية والتحريرية.

وأضاف «أبو هاشم» أن عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات بلغ 450 طالب وطالبة وعدد 300 طالب وطالبة هم من انطبقت عليهم الشروط وحققوا أعلى الدرجات في الاختبارات الشفوية والتحريرية بواقع 123 طالب بمدينة طور سيناء و40 بمدينتي أبو رديس وسانت كاترين و30 في دهب وشرم الشيخ و28 بمدينة نويبع و39 بمدينة رأس سدر.