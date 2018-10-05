وزير التعليم: الكتب الخارجية غير مفيدة في النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن تمنح أية تراخيص لكتب خارجية كما كان يحدث في السابق، موضحًا أن هذه الكتب لا تتناسب مع فلسفة النظام الجديد وقد تؤدي إلى انحرافه عن مساره.



وأضاف في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه لا فائدة مرجوة من شراء الكتب الخارجية في النظام الجديد لأنه لا توجد امتحانات أو نجاح ورسوب في السنوات الثلاثة الأولى، فضلًا عن عدم تماشيها مع المناهج الجديدة، مشيرًا إلى طبع الكتب المدرسية الجديدة بجودة عالية.



وأكد أنه لن يتم تقييم الطالب إلا بناء على الكتب المدرسية والأنشطة الموجودة بها، مضيفًا أنه اجتمع بأصحاب دور نشر الكتب الخارجية، واتفق معهم على أن المسموح فقط هو عمل وسائل مساعدة وليست بديلة لكتاب الحكومة، مع اشتراك الوزارة معهم في تأليفها لتحصل على ترخيص أكاديمي وختم الوزارة ولاحترام الملكية الفكرية للوزارة.



وتابع: «من يطبع كتب خارجية غير مرخصة وغير شرعية يكسب من ورائها أموال ويدافع عن هذه الصناعة، لكننا لا نريد هذه الصناعة، بل نريد انضمامهم لفريق العمل وإنتاج شيء مفيد لأولادنا».