وسائل إعلام روسية: تحطم مقاتلة من طراز «ميج-29» في ضواحي موسكو

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة، بتحطم مقاتلة روسية من طراز «ميج-29» في ضواحي موسكو، ونجاة طياريها، وذلك وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.