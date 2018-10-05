وسائل إعلام روسية: تحطم مقاتلة من طراز «ميج-29» في ضواحي موسكو

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة، بتحطم مقاتلة روسية من طراز «ميج-29» في ضواحي موسكو، ونجاة طياريها، وذلك وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.