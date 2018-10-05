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وسائل إعلام روسية: تحطم مقاتلة من طراز «ميج-29» في ضواحي موسكو

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 11:11 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 11:11 ص

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة، بتحطم مقاتلة روسية من طراز «ميج-29» في ضواحي موسكو، ونجاة طياريها، وذلك وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.


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