«المالية»: العجز الكلي انخفض إلى أقل من 10% لأول مرة منذ 2011

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة حاليًا وصل إلى أقل من 10% لأول مرة منذ 2011، بعد أن كان قد وصل إلى 17% في العام المالي 2013-2014، إذا تم استبعاد المنح التي جاءت من الدول العربية في تلك الفترة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن إجراءات الدولة الإصلاحية في القطاعات المالية والنقدية، إلى جانب توفير الطاقات المستدامة، ساهمت في تحسين قطاعي التصدير والصناعة، موضحًا أن 80% من الصادرات المصرية من القطاع الصناعي.



وأشار إلى أهمية الاتجاه نحو تحسين القطاع الصناعي، مستطردًا أن العام الماضي شهد نموًا في قطاع الصناعة، لأول مرة، بعد 3 سنوات انكماش، وقبلها 4 سنوات ثبات.



وذكر أن معدلات النمو الحقيقي التي شهدها قطاع الصناعة العام الماضي، اقتربت من 5%، موضحًا أن هذا المؤشر يشير إلى رؤية المستثمرين لفرص أفضل لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.



