مدرب الهلال: هدفنا التتويج بلقب السوبر المصري السعودي

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أكد جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، أن هدف فريقه هو التتويج بلقب السوبر المصري السعودي، عندما يواجه الزمالك المصري غداً السبت.

وأشار جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، إلى أن تغيير المنافس من الأهلي إلى الزمالك لم يؤثر على إعداد الفريق للمواجهة.

وقال :"استعداداتنا للمباراة لم تتغير حيث أننا سنسعى للعب بأفضل صورة ممكنة لتحقيق الفوز بغض النظر عن اسم المنافس".

وأضاف :"الهلال يشارك في البطولات والمسابقات لكي ينتصر، وعلينا مسؤولية أكبر كجهاز فني لنظهر بصورة أفضل".

وتابع :" نمتلك لاعبين مميزين بقيمة محمد كنو وعبد الله عطيف، حالياً من يكون بكامل جاهزيته يساعدنا في الفريق".

وأوضح "عبدالله عطيف تعرض لإصابة أبعدته عن صفوف الفريق لمدة ثلاثة أسابيع وفي هذا الوقت تألق كنو".

وأشاد جيسوس بالزمالك واصفاً إياه بالفريق الممتاز مؤكداً معرفته الجيدة بمستويات لاعبيه.

وأثنى مدرب الهلال على لاعبه كارلوس إدواردو بقوله :"إدواردو لاعب هجومي وإمكانياته عالية جداً هو الآن عائد من إصابة وغياب طويل الا إنه يؤدي بشكل ممتاز وسيتطور أكثر".