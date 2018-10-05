مصرع عامل دهسته سيارة نقل أثناء عمله داخل مصنع بالفيوم

لقي عامل مصرعه داخل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة بطريق أسيوط الغربي سقط أسفل عجلات سيارة نقل أثناء عمله وعبوره من خلف السيارة أثناء تفريغ حمولتها.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد محمد تعيلب، نائب مأمور مركز الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث ومتوفي داخل مصنع ديمكس للخرسانة الجاهزة بجوار محطة التعاون - طريق «القاهرة - أسيوط» - دائرة المركز.



بالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة رقم «ف ا د 3127» مقطورة رقم «ف ص ا 7649» قيادة سيد فرج عبد الحفيظ (34 سنة)، سائق، بعبد الرحمن محمد عبد الحفيظ (18 سنة) عامل تباع للسيارة، ونجل شقيق قائدها، أثناء عبور المتوفي من أسفل المقص الفاصل بين السيارة والمقطورة عند عبورها للخلف عقب تفريغ حمولتها اصطدمت به مما أدى لسقوطه أسفل عجلات السيارة ووفاته، تم نقل المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، والتحفظ على السيارة وقائدها.