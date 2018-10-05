الزمالك بقميصه التقليدي أمام الهلال السعودي في السوبر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الهلال السعودي والزمالك المقرر لها غدا السبت في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ارتداء الأبيض زيه التقليدي، في حين يرتدي الهلال زيه التقليدي باللون الأزرق.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى الرياض مساء الأمس وسط استقبال حافل استعدادا لخوض اللقاء، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم على ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يعقد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض مؤتمرا صحفيا عصر اليوم للحديث عن المباراة المقبلة أمام الهلال السعودي.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس السماح لوسائل الإعلام المختلفة من حضور ال١٥ دقيقة الأولى من مران الفريق اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

ويخوض الزمالك في الثامنة بتوقيت السعودية السابعة بتوقيت مصر مرانه الوحيد على ملعب المباراة استعدادا لمواجهة الهلال السعودي.

ويلتقي الزمالك بمنافسه الهلال السعودي غدا السبت ببطولة السوبر المصري السعودي على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يقام بالعاصمة السعودية الرياض.