الحريري: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في غضون أسبوع

أكّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء الخميس، أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون أسبوع أو عشرة أيام.



كلام الرئيس الحريري جاء خلال مقابلة أجراها مساء الخميس على قناة «إم. تي. في» المحلية.



وأعلن الحريري أن الحكومة "ستكون حكومة وفاق وطني تضم معظم الأطراف السياسية الأساسية، وترضي اللبنانيين".



وقال: "علينا جميعا أن نضحي لتسهيل تشكيل الحكومة وعلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يضحي أيضا وهو يريد أن تتشكل الحكومة وأن يعرف كل طرف أن الطرف الآخر ضحى لمصلحة تأليفها (تشكيلها)".



وحذر بأنه "إذا أراد أي طرف المشاركة على أساس التصادم مع الآخرين فإنه لن يقبل بذلك إطلاقا لأن مثل هذا الأمر لا يصبّ في مصلحة البلد".



وأعلن أنه "بعد انتخاب الرئيس عون بدأت عجلة الاستقرار، إن كان بالعمل الحكومي، وقد أنجزنا موازنات وقانون انتخاب وذهبنا إلى باريس وروما وعقدنا مؤتمرات عدة لننقذ لبنان أو لننتشله من الركام الذي غطاه. واليوم علينا بنفس الروح أن نطلق عجلة لتشكيل الحكومة".