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روسيا والهند توقعان عقدا لتوريد 5 كتائب من منظومة الدفاع الجوي إس-400

موسكو أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 2:07 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 2:07 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والهند وقعتا عقدا لتوريد 5 كتائب من منظومات الدفاع الجوي "إس-400".
وقال بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي (إس 400)، وذلك على هامش الزيارة الرسمية، الذي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند .
وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أكد - في وقت سابق - أن الجانبين سيهتمان بالتعاون في المجال العسكري التقني، وأنه سيتم توقيع 20 وثيقة في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.


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