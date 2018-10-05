روسيا والهند توقعان عقدا لتوريد 5 كتائب من منظومة الدفاع الجوي إس-400

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والهند وقعتا عقدا لتوريد 5 كتائب من منظومات الدفاع الجوي "إس-400".

وقال بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي (إس 400)، وذلك على هامش الزيارة الرسمية، الذي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند .

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أكد - في وقت سابق - أن الجانبين سيهتمان بالتعاون في المجال العسكري التقني، وأنه سيتم توقيع 20 وثيقة في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.