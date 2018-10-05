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تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة الإنتاج الحربي وإنبي بالدوري

الشروق
نشر فى : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 5:53 م | آخر تحديث : الجمعة 5 أكتوبر 2018 - 5:59 م

أعلن مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، عن تشكيل الفريق لمباراة إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، والتي ستُقام على ملعب السلام.

وجاء تشكيل العجلات الحربية مكون كالأتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود البدري – معاذ الحناوي – عبد الرحمن فاروق

خط الوسط: محمود حمادة  - محمد عادل – محمود كابونجا – موسى دياوارا

خط الهجوم: كريم لالا - جيمس أووبوسكيني

فيما أعلن خالد متولي المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل الفريق البترولي للمباراة.

وجاء تشكيل إنبي مكون من :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: فوزي علي – صلاح سليمان – إبراهيم يحيى – عمرو الحلواني

خط الوسط: حمدي فتحي – فادي نجاح – عماد فتحي-  محمد أشرف روقة

خط الهجوم: محمد بسيوني – محمود قاعود


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