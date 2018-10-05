تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة الإنتاج الحربي وإنبي بالدوري

أعلن مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، عن تشكيل الفريق لمباراة إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، والتي ستُقام على ملعب السلام.

وجاء تشكيل العجلات الحربية مكون كالأتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود البدري – معاذ الحناوي – عبد الرحمن فاروق

خط الوسط: محمود حمادة - محمد عادل – محمود كابونجا – موسى دياوارا

خط الهجوم: كريم لالا - جيمس أووبوسكيني

فيما أعلن خالد متولي المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل الفريق البترولي للمباراة.

وجاء تشكيل إنبي مكون من :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: فوزي علي – صلاح سليمان – إبراهيم يحيى – عمرو الحلواني

خط الوسط: حمدي فتحي – فادي نجاح – عماد فتحي- محمد أشرف روقة

خط الهجوم: محمد بسيوني – محمود قاعود