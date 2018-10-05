رئيس «دعم مصر» مهنئا بذكرى النصر: «مصدر إلهام للعمل من أجل بناء مصرنا الجديدة»

هنأ زعيم ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» بمجلس النواب عبدالهادى القصبي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش والشرطة والشعب المصرى بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، مؤكدا أن هذا الانتصار يعد مصدر إلهام نتعلم منه الكثير ومنها المثابرة والعمل والإنتاج بروح النصر، للانتصار فى معركتنا الحالية مع بناء مصرنا الجديدة لعودة مصر إلى ريادتها من جديد.

ودعا «القصبي» الشعب المصرى إلى التكاتف صفًا واحد والعمل والإنتاج من أجل الوصول إلى هدفنا إلى بناء دولة قوية بمصر والشرق الأوسط.

وقدم المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، التهنئة للرئيس، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتاج الحربي، وقواتنا المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر، قائلًا: «تلك الذكرى الـ 45 لهذا النصر العظيم الذى حققته قواتنا المسلحة الباسلة وصنعت إعجاز في التنفيذ والتخطيط فعبروا مانعًا مائيًا من أقوى الموانع فغيروا مجرى التاريخ، وارتفعت كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية بفضل فدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات من أجل النصر لتبقى مصر مرفوعة الهامة أعلامها دائمًأ عالية خفاقة.

وأضاف، ستظل هذه الذكرى الغالية محفورة في عقول وأذهان المصريين رمزًا للفخر والاعتزاز، إذ نجح الزعيم البطل الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام بكل كفاءة واقتدار ومعه جيش مصر العظيم فى تحقيق اكبر انتصار على العدو الصهيوني الاسرائيلى وسجل التاريخ هذا النصر بأحرف من ذهب لكى تبقى ذكرى خالدة تدرس لأجيال وراء أجيال.